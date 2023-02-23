Дель Пьеро: «Фергюсон несколько раз хотел пригласить меня в «МЮ»

Бывший нападающий туринского «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро признался, что в своё время мог оказаться в «Манчестер Юнайтед». В итальянце был лично заинтересован главный тренер «красных дьяволов» Сэр Алекс Фергюсон.

«Фергюсон несколько раз хотел пригласить меня в «Манчестер Юнайтед». Это было и до 2000 года, и после. До сих пор это помню. Он настаивал на том, чтобы я перешёл в его команду», – цитирует Дель Пьеро Sky Sport.

Напомним, в Европе Дель Пьеро выступал всего за две команды – за родную «Падову» и туринский «Ювентус», в составе которого провёл 19 лет. Итальянец 6 раз побеждал в Серии А и побеждал в Лиге чемпионов.