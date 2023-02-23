«Ливерпуль» переживает серьёзный кризис, что было лишний раз продемонстрировано на днях, когда команда проиграла «Реалу» со счётом 2:5 в первом мачте 1/8 финала Лиги чемпионов. Кресло под Юргеном Клоппом, казалось бы, зашаталось, но нет – руководители мерсисайдского клуба не строят планов по увольнению немца. По данным известного инсайдера Фабрицио Романо, озвученным на его канале в YouTube, «Ливерпуль» поддерживает Клоппа и намерен продемонстрировать эту самую поддержку летом на трансферном рынке. Боссы «красных» понимают, что команде нужна перестройка.

Добавим, что в чемпионате Англии «Ливерпуль» занимает только восьмое текущее место.