​«Так было с Роналду»: Фернандеш дал понять, что для тен Хага нет авторитетов

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал о работе под руководством Эрика тен Хага.

«Ты либо делаешь это [то, что требует тренер], либо не играешь. Так было с Роналду, так было с Санчо, так было с Рэшфордом…» - рассказал Фернандеш в интервью BT Sport.

Слова Бруну Фернандеша дают понять, что для Эрика тен Хага нет авторитетов в команде. Даже Криштиану Роналду осенью просиживал в запасе, прежде чем уйти из клуба.

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. От лидирующего «Арсенала» команда Эрика тен Хага отстаёт на пять очков.