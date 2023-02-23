Полузащитник Гранит Джака обсуждает новый контракт с «Арсеналом». О том, что лондонский клуб и 30-летний футболист ведут переговоры, рассказывает 90min.

Отмечается, что добро на продление контракта с Гранитом Джакой дал главный тренер «Арсенала» Микель Артета. Испанский специалист считает швейцарца ключевым игроком своей команды.

За «Арсенал» Гранит Джака выступает с лета 2016 года после перехода из мёнхенгладбахской «Боруссии». С тех пор швейцарец провёл за «канониров» 281 матч. В них Джака записал на свой счёт 18 голов и 27 результативных передач на партнёров.

«Арсенал» на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.