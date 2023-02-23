Будущее Килиана Мбаппе остаётся обсуждаемой темой. Поговаривают, что 24-летний форвард недоволен своим положением в «ПСЖ» и может сменить клуб уже ближайшим летом. Мбаппе продолжают активно связывать с «Реалом», где он мог оказаться ещё в прошлом году.

На этом фоне Football Insider рассказывает о том, что за ситуацией звёздного Мбаппе следят три суперклуба АПЛ. Речь идёт о «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуле» и «Челси». При этом отмечается, что любому из этих клубов будет сложно осуществить трансфер Мбаппе, в том числе по финансовым причинам.

Напомним, что в прошлом году Килиан Мбаппе решил продлить контракт с «ПСЖ».