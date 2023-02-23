В летнее трансферное окно полузащитник Френки де Йонг может покинуть «Барселону». Каталонцы по-прежнему испытывают финансовые трудности, и они будут заинтересованы в продаже 25-летнего игрока. Каталонцы готовы сохранить де Йонга в своих рядах в том случае, если игрок согласится пойти на существенное сокращение зарплаты.

По данным Calciomercato, подписать Френки де Йонга летом постарается «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» проявляли серьёзный интерес к нидерландцу в прошлом году, но тогда де Йонг не захотел уходить из «Барселоны».

Эксперты портала transfermarkt оценивают Френки де Йонга в 50 миллионов евро.