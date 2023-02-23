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Де Йонг может перебраться из «Барселоны» в «Манчестер Юнайтед» летом слухи

23 Февраля 2023 • 14:52 Комментировать (1)

В летнее трансферное окно полузащитник Френки де Йонг может покинуть «Барселону». Каталонцы по-прежнему испытывают финансовые трудности, и они будут заинтересованы в продаже 25-летнего игрока. Каталонцы готовы сохранить де Йонга в своих рядах в том случае, если игрок согласится пойти на существенное сокращение зарплаты.

По данным Calciomercato, подписать Френки де Йонга летом постарается «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» проявляли серьёзный интерес к нидерландцу в прошлом году, но тогда де Йонг не захотел уходить из «Барселоны».

Эксперты портала transfermarkt оценивают Френки де Йонга в 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Манкунианец76
23 Февраля 2023 в 15:16
вот и сиди,дурачок,в своей Барсе,скоро ты вообще плотно на баночку присядешь и тебя за бесценок сплавят в какой нибудь Аек или молдавский Шериф!!Устроил летом ромашку-хочу,не хочу!!Все,уже НЕ НАДО!!!!А сегодня еще и твоей любимой Барселоне жопу надерем!!GGMU!!!
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