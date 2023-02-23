​Роналду продаёт шикарный дом в Англии

Звёздный футболист Криштиану Роналду продаёт шикарный дом в деревушке Чешир, расположенной на окраине Манчестера. Вопросом занимается агент по недвижимости Джексон Стопс. Он описывает дом как «шедевр современного дизайна».

Криштиану Роналду рассчитывает получить за дом 5,5 миллиона фунтов (около 6,25 миллиона евро), о чём рассказывает портал Goal. Дом действительно является потрясающим - в нём даже есть свой кинозал.

Напомним, что Криштиану Роналду в ноябре расторг контракт с «Манчестер Юнайтед». В настоящий момент звёздный португальский нападающий выступает за «Аль-Наср».