Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Агент Забитцера: «Изначально было очевидно, что АПЛ идеально подходит для Марселя»

23 Февраля 2023 • 14:41 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:0
Брентфорд
отменен

Роджер Уитманн, агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Марселя Забитцера, прокомментировал успехи клиента в новой команде. Напомним, за «красных дьяволов» австриец выступает на правах аренды до конца сезона. Права на футболиста до сих пор принадлежат мюнхенской «Баварии».

«Изначально было очевидно, что Английская премьер-лиге идеально подходит для Марселя. Он получил то, что нужно», – цитирует агента Sport 1.

Ещё неизвестно, собирается ли «Манчестер Юнайтед» выкупать Забитцера в конце сезона. Полузащитник успел отыграть уже 4 матча в Английской премьер-лиге.

Напомним, «красные дьяволы» арендовали Забитцера из-за того, что основной полузащитник Кристиан Эриксен выбыл из строя на долгий срок из-за травмы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Марсель Забитцер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Февраля
15:38 · Англия. Премьер-лига
​Джака обсуждает новый контракт с «Арсеналом»
15:14 · Англия. Премьер-лига
Варан: «Очень горд играть за «Манчестер Юнайтед»
14:52 · Англия. Премьер-лига
Де Йонг может перебраться из «Барселоны» в «Манчестер Юнайтед» летом 1 слухи
14:50 · Англия. Премьер-лига
Пулишич возобновил командные тренировки с «Челси»
14:45 · Англия. Премьер-лига
​Роналду продаёт шикарный дом в Англии
14:41 · Англия. Премьер-лига
Агент Забитцера: «Изначально было очевидно, что АПЛ идеально подходит для Марселя»
14:19 · Англия. Кубок лиги
Почему перенесли матч «Манчестер Юнайтед» - «Брентфорд» - 26 февраля 2023 года
13:58 · Англия. Премьер-лига
Каллум Уилсон: «Не думаю, что «Ливерпуль» вернулся в лучшую форму»
13:48 · Англия. Премьер-лига
Энцо Фернандес мог бы оказаться в «Реале» или «Манчестер Сити», если бы подождал до лета
13:06 · Англия. Премьер-лига
В структуре «Челси» есть люди, которые сомневаются в классе зимних новичков
13:00 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Родри в «Барселону» невозможен
12:50 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» в январе отказалась продавать «Рафинью» в «Арсенал» за 70 миллионов евро
12:35 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» близок к заключению нового контракта с Пикфордом
10:54 · Англия. Премьер-лига
Фелиш: «Моя мечта – выиграть с «Челси» Лигу чемпионов»
10:49 · Англия. Премьер-лига
Оуэн: «Не ожидал, что Нуньес окажется таким сырым»
Все новости
Рекомендуем