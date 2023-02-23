Агент Забитцера: «Изначально было очевидно, что АПЛ идеально подходит для Марселя»

Роджер Уитманн, агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Марселя Забитцера, прокомментировал успехи клиента в новой команде. Напомним, за «красных дьяволов» австриец выступает на правах аренды до конца сезона. Права на футболиста до сих пор принадлежат мюнхенской «Баварии».

«Изначально было очевидно, что Английская премьер-лиге идеально подходит для Марселя. Он получил то, что нужно», – цитирует агента Sport 1.

Ещё неизвестно, собирается ли «Манчестер Юнайтед» выкупать Забитцера в конце сезона. Полузащитник успел отыграть уже 4 матча в Английской премьер-лиге.

Напомним, «красные дьяволы» арендовали Забитцера из-за того, что основной полузащитник Кристиан Эриксен выбыл из строя на долгий срок из-за травмы.