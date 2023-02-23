«Эвертон» близок к заключению нового контракта с Пикфордом

«Эвертон» очень близок к тому, чтобы продлить контракт со своим основным голкипером Джорданом Пикфордом, который выступает за команду с лета 2017 года. По информации от журналиста Фабрицио Романо, стороны близки к новому соглашению.

Действующий контракт Пикфорда с «Эвертоном» ранее истекал летом 2024 года. Тем не менее, скоро англичанин подпишет с командой новую сделку.

Напомним, ранее Пикфорда связывали с уходом из «Эвертона». К футболисту проявлял интерес лондонский «Челси», который недоволен своими вратарями Кепой Аррисабалагой и Эдуаром Менди. «Эвертон» на прошлой неделе выбрался из зоны вылета АПЛ.