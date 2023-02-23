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Оуэн: «Не ожидал, что Нуньес окажется таким сырым»

23 Февраля 2023 • 10:49 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Ливерпуль
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25.02 22:45

Бывший нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн разочарован игрой нынешнего форварда мерсисайдцев Дарвина Нуньеса, который летом перешёл из лиссабонской «Бенфики» за 80 миллионов евро.

«Не ожидал, что Нуньес окажется таким сырым. Когда он переходил, я думал, что после большой суммы трансфера он будет приносить результат. Я видел, как Дарвин играл в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов. Он был великолепен и творил вещи, которые захватывают дух», – цитирует Оуэна BT Sport.

В нынешнем сезона 23-летний Нуньес отметился 12 голами и 4 результативными передачами за «Ливерпуль» во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Майкл Оуэн Дарвин Нуньес
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КРИСТАЛ ПЭЛАС ЛИВЕРПУЛЬ
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