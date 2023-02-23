Уволенный из «Саутгемптона» Натан Джонс решил сыграть за любителей и получил травму

Недавно уволенный из английского «Саутгемптона» Натан Джонс решил сыграть за «Крэнборн» - клуб из двенадцатой, любительской английской лиги. Но эпопея продлилась всего лишь шесть минут, после чего Джонс травмировал себе бедро - 39-летнему специалисту пришлось покинуть поле, но и без него «Крэнборн» справился на ура, разбив оппонента со счетом 4:0.

Ранее, до «Саутгемптона», Джонс тренировал такие клубы, как «Брайтон», «Лутон», «Сток Сити». Считается очень верующим человеком, и даже сделал себе несколько татуировок на тему религии. Что ж, пожелаем ему, чтобы вера помогла пережить непростой период в жизни!