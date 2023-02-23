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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Уволенный из «Саутгемптона» Натан Джонс решил сыграть за любителей и получил травму

23 Февраля 2023 • 08:23 Комментировать

Недавно уволенный из английского «Саутгемптона» Натан Джонс решил сыграть за «Крэнборн» - клуб из двенадцатой, любительской английской лиги. Но эпопея продлилась всего лишь шесть минут, после чего Джонс травмировал себе бедро - 39-летнему специалисту пришлось покинуть поле, но и без него «Крэнборн» справился на ура, разбив оппонента со счетом 4:0.

Ранее, до «Саутгемптона», Джонс тренировал такие клубы, как «Брайтон», «Лутон», «Сток Сити». Считается очень верующим человеком, и даже сделал себе несколько татуировок на тему религии. Что ж, пожелаем ему, чтобы вера помогла пережить непростой период в жизни!

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Натан Джонс
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