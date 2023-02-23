«Шахтёр» уже хочет вернуть Мудрика

Руководство донецкого «Шахтёра» в лице бывшего футболиста клуба Дарио Срны дало понять, что в будущем хочет вернуть в свой состав нападающего Михаила Мудрика, который недавно с большой помпой перебрался в лондонский «Челси».

Правда, какие конкретно планы по этому поводу, Срна не уточнил, сообщает Football Ramble. Возможно, Срна надеется, что Мудрик провалится, как это часто бывает с дорогостоящими приобретениями «Челси», и потом его можно будет выкупить обратно по бросовой цене? Интересный маркетинговый ход со стороны клуба.

Напомним, что дебютировал Мудрик за свой новый клуб не лучшим образом.