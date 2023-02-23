«Лестер» заинтересовался услугами Дауда

Мы уже сообщали, что полузащитник дортмундской «Боруссии» Махмуд Дауд покинет команду летом, по окончании своего контракта. Эта ситуация вызывает интерес у многих клубов, которые хотели бы пригласить в свой состав 27-летнего футболиста.

Одним из них является английский «Лестер», сообщает Leicester Mercury. Финансовые и другие возможные условия гипотетической сделки, увы, не сообщаются.

В прошлом немецкий футболист с курдскими корнями выступал за другую «Боруссию» - мёнхенгладбахскую. Имеет в своем активе два матча в составе национальной немецкой команды, разумеется, взрослой.