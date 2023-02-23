Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Ранее уже сообщалось об интересе к форварду со стороны многочисленных грандов европейского футбола. Сам футболист также признавался, что ему льстит повышенное внимание к его персоне. Согласно ESPN, Осимхен положительно относится к возможному трансферу в «Манчестер Юнайтед» летом, однако проблемой может стать запрос «Наполи» – более 100 млн евро.

Трансферная стоимость Виктора Осимхена оценивается порталом Transfermarkt в 70 млн евро. В настоящий момент 24-летний нигериец возглавляет список бомбардиров Серии А с 18 забитыми мячами.