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Осимхену интересен вариант с переходом в «МЮ» слухи

23 Февраля 2023 • 00:34 Комментировать
Эмполи
...
Наполи
1 6.80 X 4.60 2 1.45
25.02 20:00

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Ранее уже сообщалось об интересе к форварду со стороны многочисленных грандов европейского футбола. Сам футболист также признавался, что ему льстит повышенное внимание к его персоне. Согласно ESPN, Осимхен положительно относится к возможному трансферу в «Манчестер Юнайтед» летом, однако проблемой может стать запрос «Наполи» – более 100 млн евро.

Трансферная стоимость Виктора Осимхена оценивается порталом Transfermarkt в 70 млн евро. В настоящий момент 24-летний нигериец возглавляет список бомбардиров Серии А с 18 забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Наполи Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2023
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