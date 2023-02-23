Романо рассказал о возможном переходе полузащитника «Наполи» в «Ливерпуль»

Известный инсайдер Фабрицио Романо высказался о будущем полузащитника «Наполи» Петра Зелиньски.

Именно «Ливерпуль» считается главным претендентом на поляка, что подтвердил один из главных трансферных экспертов в мировом футболе: «Зелиньски может покинуть «Наполи» летом, он действительно интересен «Ливерпулю». Клуб следит за ним, полагаю, ещё с 2013 года, но на данный момент никакие переговоры не ведутся – игроки «Наполи» полностью сосредоточены на футболе. Тем не менее, как мне кажется, вероятность ухода Зелиньски летом довольно велика», – рассказал Романо.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего полузащитника в 40 млн евро.