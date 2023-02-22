«Ливерпулю» необходимо финишировать в топ-4 АПЛ, чтобы удовлетворить трансферные запросы Клоппа

«Ливерпуль» планирует значительно обновить состав после завершения сезона.

Во вторник к неудачам мерсисайдцев на внутренней арене добавился ещё и громкий провал в Лиге чемпионов – домашнее поражение от мадридского «Реала» со счётом 2:5 на стадии 1/8 финала. Известно, что летом Юрген Клопп намерен пригласить в клуб трёх или четырёх игроков, которые помогут наладить игру, однако сделать это будет непросто. Как сообщает журналист Джон Кросс, перспективы «красных» на трансферном рынке сильно зависят от итоговой позиции в Премьер-лиге: если команда не сумеет завоевать путёвку в Лигу чемпионов, вероятность дорогостоящих покупок резко снизится.