Агент Забитцера: «В «Манчестер Юнайтед» мы снова видим Марселя времён «Лейпцига»

Роджер Виттманн, представитель полузащитника «Манчестер Юнайтед» Марселя Забитцера, высказался об игра австрийца за «красных дьяволов».

«Он агрессивный игрок. Забитцер проявляет здесь свои лучшие качества. В «Манчестер Юнайтед» мы снова видим Марселя времён «Лейпцига». Я очень рад за него», — приводит слова агента хавбека издание Sport1.

По мнению Роджера, полузащитник смог быстро адаптироваться к требованиям Эрика тен Хага из-за большого опыта игрока. Агент отметил, что Марсель любит английскую твёрдость, из-за чего изначально была очевидна быстрая адаптация к Премьер-лиге.

Напомним, что Марсель Забитцер присоединился к «Манчестер Юнайтед» во время зимнего трансферного окна. На его счету уже четыре игры в футболке «красных дьяволов».