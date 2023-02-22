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Агент Забитцера: «В «Манчестер Юнайтед» мы снова видим Марселя времён «Лейпцига»

22 Февраля 2023 • 20:32 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:0
Брентфорд
отменен

Роджер Виттманн, представитель полузащитника «Манчестер Юнайтед» Марселя Забитцера, высказался об игра австрийца за «красных дьяволов».

«Он агрессивный игрок. Забитцер проявляет здесь свои лучшие качества. В «Манчестер Юнайтед» мы снова видим Марселя времён «Лейпцига». Я очень рад за него», — приводит слова агента хавбека издание Sport1.

По мнению Роджера, полузащитник смог быстро адаптироваться к требованиям Эрика тен Хага из-за большого опыта игрока. Агент отметил, что Марсель любит английскую твёрдость, из-за чего изначально была очевидна быстрая адаптация к Премьер-лиге.

Напомним, что Марсель Забитцер присоединился к «Манчестер Юнайтед» во время зимнего трансферного окна. На его счету уже четыре игры в футболке «красных дьяволов».

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Забитцер Роджер Виттманн
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