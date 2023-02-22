​«Манчестер Юнайтед» может подписать двух игроков «Лестера»

«Манчестер Юнайтед» уже строит планы на трансферное лето. Как сообщает Football Transfers, «красные дьяволы» могут подписать сразу двух полузащитников из «Лестера» - Джеймса Мэддисона и Юри Тилеманса.

25-летний Юри Тилеманс может достаться «Манчестер Юнайтед» бесплатно, ведь действующий контракт бельгийца с «Лестером» истекает в конце сезона. Что до 26-летнего Джеймса Мэддисона, то для его подписания манкунианцам придётся доставать чековую книжку. Эксперты портала transfermarkt оценивают футболиста в 55 миллионов евро.

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент занимает третье место в таблице АПЛ.