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​Тен Хаг поделился впечатлениями от ужина с Фергюсоном

22 Февраля 2023 • 15:39 Комментировать

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг в преддверии важных матчей поужинал с Алексом Фергюсоном. Нидерландский специалист поделился впечатлениями от проведённого времени с легендарным шотландцем.

«Мне всегда приятно общаться с теми, у кого много знаний и опыта. Он хочет ими поделиться. Он чувствует, что «Манчестер Юнайтед» его клуб. Он предан своему делу и хочет, чтобы мы были успешными. Это был отличный вечер. Я с нетерпением жду следующего», - сказал тен Хаг журналистам.

В четверг «Манчестер Юнайтед» проведёт ответный матч Лиги Европы против «Барселоны». Дальше команду ждёт финал Кубка лиги против «Ньюкасла».

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Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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