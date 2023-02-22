​Тен Хаг поделился впечатлениями от ужина с Фергюсоном

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг в преддверии важных матчей поужинал с Алексом Фергюсоном. Нидерландский специалист поделился впечатлениями от проведённого времени с легендарным шотландцем.

«Мне всегда приятно общаться с теми, у кого много знаний и опыта. Он хочет ими поделиться. Он чувствует, что «Манчестер Юнайтед» его клуб. Он предан своему делу и хочет, чтобы мы были успешными. Это был отличный вечер. Я с нетерпением жду следующего», - сказал тен Хаг журналистам.

В четверг «Манчестер Юнайтед» проведёт ответный матч Лиги Европы против «Барселоны». Дальше команду ждёт финал Кубка лиги против «Ньюкасла».