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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Тен Хаг поужинал с Фергюсоном

22 Февраля 2023 • 14:31 Комментировать (1)

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поужинал с легендарным Алексом Фергюсоном. Соответствующее фото появилось в социальных сетях.

Тен Хаг нашёл время для встречи с Фергюсоном перед очень важными матчами. В четверг «Манчестер Юнайтед» проведёт ответный матч Лиги Европы против «Барселоны» (первая игра завершилась вничью со счётом 2:2), а в воскресенье – финал Кубка английской лиги против «Ньюкасла».

Алекс Фергюсон тренировал «Манчестер Юнайтед» в 1986-2013 годах. Под руководством шотландца «красные дьяволы» завоевали множество трофеев, в частности 13 титулов Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Комментарии (1)
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ингерман
22 Февраля 2023 в 14:39
ай в рестаре сизый нос:
- эй гарсон.. тибя как зывать..
- дзен-хаг..
- странное име.. лан давай эту как ее тама.. щучью голаву с чеснаком.. и два раза по почкам маей даме.. да и выпевку не забуць.. беленькай пал-литру..
- будец исполнена сэр!
- ок.. успеешь за то время пока рэшфард добежиц до штрафной палучешь на чай..
- уже лечу манюней сэр! )))
А-ха-ха-ха! )))
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