​Тен Хаг поужинал с Фергюсоном

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поужинал с легендарным Алексом Фергюсоном. Соответствующее фото появилось в социальных сетях.

Тен Хаг нашёл время для встречи с Фергюсоном перед очень важными матчами. В четверг «Манчестер Юнайтед» проведёт ответный матч Лиги Европы против «Барселоны» (первая игра завершилась вничью со счётом 2:2), а в воскресенье – финал Кубка английской лиги против «Ньюкасла».

Алекс Фергюсон тренировал «Манчестер Юнайтед» в 1986-2013 годах. Под руководством шотландца «красные дьяволы» завоевали множество трофеев, в частности 13 титулов Премьер-лиги.