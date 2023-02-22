​«Манчестер Юнайтед» не потратит много денег летом, даже если клуб купит катарский шейх

Новым владельцем «Манчестер Юнайтед» может стать шейх Джассим бин Хамад аль-Тани. Даже если сделка будет успешной, «красные дьяволы» не станут тратить много денег на летнем трансферном рынке.

Как сообщает ESPN, потенциальный владелец «Манчестер Юнайтед» из Катара поначалу будет проявлять сдержанность на трансфером рынке из-за опасений по поводу правил финансового фэйр-плей.

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» владеет семья Глейзеров, которую регулярно критикуют фанаты за их политику.

Добавим, что сейчас «Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.