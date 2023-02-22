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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Манчестер Юнайтед» не потратит много денег летом, даже если клуб купит катарский шейх

22 Февраля 2023 • 13:45 Комментировать (1)

Новым владельцем «Манчестер Юнайтед» может стать шейх Джассим бин Хамад аль-Тани. Даже если сделка будет успешной, «красные дьяволы» не станут тратить много денег на летнем трансферном рынке.

Как сообщает ESPN, потенциальный владелец «Манчестер Юнайтед» из Катара поначалу будет проявлять сдержанность на трансфером рынке из-за опасений по поводу правил финансового фэйр-плей.

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» владеет семья Глейзеров, которую регулярно критикуют фанаты за их политику.

Добавим, что сейчас «Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Kostya
22 Февраля 2023 в 14:46
Так особо и не надо "много" тратить. Нужен ЦФ и, возможно, ОПЗ. Продать куда-нибудь вечно "только после травмы" Марсиаля и если купят кого-то из ОПЗ, то тогда можно и продать кого-то из пары Фред-Мактоминей. Роналду и Погба своими уходами разгрузили зп ведомость. Если с ДДХ договорятся о новом контракте на меньшую зп, то вообще отлично будет (вроде, опять же, по слухам - он даже согласен на это). Переподписать Рэшфорда и Далота и норм состав в принципе для АПЛ так точно.
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