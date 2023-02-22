Марез: «Манчестер Сити» должен выиграть Лигу чемпионов»

Форвард «Манчестер Сити» Рияд Марез поделился ожиданиями от участия в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

«Манчестер Сити» создан для таких матчей. Мы должны выиграть этот трофей, его давно хотят в клубе. У нас есть в команде футболисты, который способны сделать разницу в ключевые моменты. Думаю, я один из них», - передает слова алжирского нападающего таблоид Daily Mail.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» померяется силами с немецким «РБ Лейпцигом». Первый поединок состоится в Германии сегодня, 22 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.