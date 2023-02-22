​«Реалу» интересен полузащитник «Ливерпуля»

Полузащитник «Ливерпуля» Стефан Байчетич находится в сфере интересов «Реала». Как сообщает Fichajes, в мадридском клубе определили 18-летнего испанца как трансферную цель на будущее.

Стефан Байчетич является воспитанником «Ливерпуля». В этом сезоне он пробился в основу «красных». Во вторник вечером Байчетич выходил в стартовом составе на матч 1/8 финала Лиги чемпионов как раз против «Реала».

Напомним, что «Ливерпуль» проиграл «Реалу» на своём поле со счётом 2:5.

Добавим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Стефана Байчетича в 1 миллион евро.