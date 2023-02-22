​«Ливерпуль» выбрал тренера на случай увольнения Клоппа

В обозримом будущем Юрген Клопп может покинуть должность главного тренера «Ливерпуля». Команда плохо выступает в этом сезоне, и в стане руководителей мерсисайдского клуба уже обсуждается возможная смена рулевого команды.

По данным CaughtOffside, боссы «Ливерпуля» уже выбрали тренера на случай увольнения Юргена Клоппа. В качестве потенциального кандидата руководители «красных» определили другого немца - Юлиана Нагельсманна.

В настоящий момент Юлиан Нагельсманн тренирует «Баварию». Действующий контракт 35-летнего специалиста рассчитан до завершения сезона 2025/2026.