В России назвали возможного преемника Клоппа

Экс-главный тренер петербургского «Зенита, а ныне рулевой «Наполи» Лучано Спаллетти может стать следующим наставником «Ливерпуля». Согласно данным журналистов «Спорт-экспресса», руководство «красных» рассматривает кандидатуру итальянца в качестве замены Юргену Клоппу.

Результаты мерсисайдцев в этом сезоне серьезно ударили по позициям немецкого тренера в «Ливерпуле». Не исключено, что Клоппа отправят в отставку летом. Спаллетти является одним из основных кандидатов на замену.

Юрген занимает пост главного тренера «Ливерпуля» с 2015 года. Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до окончания сезона-2025/2026.