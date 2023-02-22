Назван фаворит на трансфер Райса

Полузащитник сборной Англии и лондонского «Вест Хэма» Деклан Райс может перебраться в другой столичный клуб – «Арсенал». Как информирует Football Insider, «канониры» считаются главными претендентами на игрока.

Руководство «Арсенала» готово предложить хавбеку долгосрочный трудовой договор с недельным окладом в размере 200 тысяч фунтов. Сумма потенциального трансфера оценивается в 70-80 миллионов фунтов.

Главными конкурентами «Арсенала» в борьбе за Райса считаются «Челси» и «Манчестер Сити».

В текущем сезоне хавбек провел 23 поединка в Премьер-лиге, отметившись одним голом и двумя ассистами.