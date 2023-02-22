«ПСЖ» нацелился на форварда «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо может сменить свой нынешний клуб на другой европейский гранд. Как информирует издание Mundo Deportivo, в услугах игрока заинтересован «ПСЖ».

Источник отмечает, что парижане впечатлены уровнем игры нападающего и готовятся сделать предложение по его трансферу. Портал Transfermarkt оценивает 18-летнего аргентинца всего в пять миллионов евро. Его контракт с «красными дьяволами» рассчитан до середины 2024 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Алехандро провел 13 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.