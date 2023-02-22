«Атлетико» и «Манчестер Сити» нацелились на итальянского защитника

Защитник Федерико Димарко, правами на которого владеет миланский «Интер», может покинуть чемпионат Италии. Заинтересованность в услугах 25-летнего исполнителя проявляют в Испании и Англии.

Согласно сведениям журналистов Fichajes, заполучить игрока в свои ряды собираются мадридский «Атлетико» и «Манчестер Сити». Английский гранд видит в итальянце замену португальцу Жоау Канселу, перешедшему в мюнхенскую «Баварию».

Федерико связан контрактными обязательствами с «нерадзурри» до середины 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 25 миллионов евро.