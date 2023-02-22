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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Названа ещё одна трансферная цель Гвардиолы

22 Февраля 2023 • 10:56 Комментировать

Один из лидеров «Лестера» Джеймс Мэддисон может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Как информирует Football Insider, в подписании игрока заинтересованы лондонский «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».

В переходе английского игрока лично заинтересован главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола. В свою очередь «Лестер» не хочет расставаться с Мэддисоном и готов предложить ему новое трудовое соглашение.

26-летний полузащитник выступает за нынешний клуб с 2018 года. Действующий контракт между сторонами рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне АПЛ Джеймс провел 17 матчей, забил девять голов и сделал пять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Джеймс Мэддисон
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