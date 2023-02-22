Названа ещё одна трансферная цель Гвардиолы

Один из лидеров «Лестера» Джеймс Мэддисон может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Как информирует Football Insider, в подписании игрока заинтересованы лондонский «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».

В переходе английского игрока лично заинтересован главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола. В свою очередь «Лестер» не хочет расставаться с Мэддисоном и готов предложить ему новое трудовое соглашение.

26-летний полузащитник выступает за нынешний клуб с 2018 года. Действующий контракт между сторонами рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне АПЛ Джеймс провел 17 матчей, забил девять голов и сделал пять ассистов.