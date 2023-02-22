Гвардиола определился с главной трансферной целью «Манчестер Сити»

Полузащитник сборной Англии и лондонского «Вест Хэма» Деклан Райс может перейти в стан другого представителя Премьер-лиги. Речь идет о «Манчестер Сити».

Как сообщает 90min, «горожане» предпримут попытку заполучить хавбека в летнее трансферное окно. Подписание Райса является приоритетной целью главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.

Деклан выступает за «молотобойцев» с лета 2017 года. Его трудовое соглашение со столичным клубом рассчитано до середины 2024 года, а трансферная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.

В текущем сезоне АПЛ хавбек провел 23 поединка, отметившись одним забитым мячом и двумя результативными передачами.