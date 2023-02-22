«МЮ» и «Ньюкасл» нашли усиление в Германии

Защитник Жереми Фримпонг, правами на которого владеет леверкузенский «Байер», может сменить немецкую Бундеслигу на Английскую премьер-лигу. Как стало известно журналисту Бену Джейкобсу, в услугах 22-летнего футболиста заинтересованы «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед».

«Сороки» рассматривают Фримпонга в качестве долгосрочной замены Кирану Триппьеру, в манкунианцы хотят подписать его на место Диогу Далота, которого могут продать грядущим летом.

Жереми защищает цвета леверкузенского коллектива с 2021 года. В нынешнем сезоне Фримпонг принял участие в 28 матчах, забил пять мячей и сделал шесть голевых передач. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.