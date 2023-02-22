Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«МЮ» и «Ньюкасл» нашли усиление в Германии

22 Февраля 2023 • 09:53 Комментировать

Защитник Жереми Фримпонг, правами на которого владеет леверкузенский «Байер», может сменить немецкую Бундеслигу на Английскую премьер-лигу. Как стало известно журналисту Бену Джейкобсу, в услугах 22-летнего футболиста заинтересованы «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед».

«Сороки» рассматривают Фримпонга в качестве долгосрочной замены Кирану Триппьеру, в манкунианцы хотят подписать его на место Диогу Далота, которого могут продать грядущим летом.

Жереми защищает цвета леверкузенского коллектива с 2021 года. В нынешнем сезоне Фримпонг принял участие в 28 матчах, забил пять мячей и сделал шесть голевых передач. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Манчестер Юнайтед Жереми Фримпонг Байер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Февраля
09:53 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» и «Ньюкасл» нашли усиление в Германии
09:52 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Фоден способен играть в центре полузащиты, но для этого ему надо стать более зрелым»
07:07 · Англия. Премьер-лига
«У нас плохой тренер, тренируй лучше ты» - поклонник «Челси» пытается уговорить Тьяго Силву через его супругу
06:36 · Англия. Премьер-лига
Рио Фердинанд: «Уверен, что Кейн стремится стать лучшим за историю АПЛ»
05:55 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» рассматривает де Дзерби в качестве возможной замены для Конте
05:00 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» заинтересовался этническим венгром со шведским паспортом из «Ковентри»
00:16 · Англия. Премьер-лига
Энцо Фернандес: «Я многому научился у Креспо»
21 Февраля
21:36 · Англия. Премьер-лига
«Фенербахче» может подписать Лукаса Моуру слухи
21:07 · Англия. Премьер-лига
Гакпо: «Сразу понял, что нужно переходить в «Ливерпуль»
20:32 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» уверены, что Канте продлит контракт
20:15 · Англия. Премьер-лига
Топ-клуб Серии А претендует на де Дзерби
20:01 · Англия. Премьер-лига
Ферран Торрес: «Я восхищался Гвардиолой»
19:23 · Англия. Премьер-лига
​Андрей Сантос проходит обследование для «Палмейраса» - «Челси» не смог заявить бразильца
19:10 · Англия. Кубок лиги
Хау — о матче с «Манчестер Юнайтед»: «Мы хотим, чтобы нами гордились»
18:58 · Англия. Премьер-лига
​Заха может стать одноклубником Роналду
Все новости
Рекомендуем