«У нас плохой тренер, тренируй лучше ты» - поклонник «Челси» пытается уговорить Тьяго Силву через его супругу

У Грэма Поттера - большие проблемы в «Челси», команда не блещет результатами, а в прессе все чаще обсуждаются сценарии возможного увольнения, этого жаждут и поклонники клуба. Один из них в отчаянии даже написал супруге Тьяго Силвы в твиттер - он просит ее попросить Тьяго возглавить команду вместо Поттера.

- Попроси Тьяго, пожалуйста, пусть он тренирует клуб, у нас нет тренера, он не понимает, что делать, нет тактики, ему вообще кажется, что перед ним по-прежнему «Брайтон» и он работает там, - написал фанат в социальной сети.

Что ответила Белле, супруга Тьяго, неизвестно - но «лайк» она поставила.