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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рио Фердинанд: «Уверен, что Кейн стремится стать лучшим за историю АПЛ»

22 Февраля 2023 • 06:36 Комментировать

Бывший защитник английского футбола, выступавший за «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что Гарри Кейн будет стремиться стать лучшим игроком за всю историю английской Премьер-лиги.

Недавно Кейн забил свой 200-й гол в АПЛ, также он уже стал лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма», опередив Джимми Гривза.

- Я верю, что он намерен стать лучшим за всю историю Премьер-лиги, ее лучшим бомбардиром. Потому он хочет остаться в «Тоттенхэме». Почему он не говорит об этом открыто? Потому что хочет выбить себе условия получше, торгуется, - цитирует слова Рио Фердинанда Daily Mail.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Рио Фердинанд Гарри Кейн
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