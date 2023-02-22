Рио Фердинанд: «Уверен, что Кейн стремится стать лучшим за историю АПЛ»

Бывший защитник английского футбола, выступавший за «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что Гарри Кейн будет стремиться стать лучшим игроком за всю историю английской Премьер-лиги.

Недавно Кейн забил свой 200-й гол в АПЛ, также он уже стал лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма», опередив Джимми Гривза.

- Я верю, что он намерен стать лучшим за всю историю Премьер-лиги, ее лучшим бомбардиром. Потому он хочет остаться в «Тоттенхэме». Почему он не говорит об этом открыто? Потому что хочет выбить себе условия получше, торгуется, - цитирует слова Рио Фердинанда Daily Mail.