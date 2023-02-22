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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лидс» заинтересовался этническим венгром со шведским паспортом из «Ковентри»

22 Февраля 2023 • 05:00 Комментировать

Подыскивающий нового главного тренера «Лидс» одновременно решает и некоторые кадровые проблемы, в частности, селекционеры команды ищут хорошего нападающего для команды, несмотря на то, что по забитым мячам она идет вровень с командами середины турнирной таблицы АПЛ, а основные проблемы испытывает в обороне.

Футболистом «Лидса» может стать шведский футболист венгерского происхождения - 25-летний Виктор Дьекереш, который сейчас защищает в Чемпионшипе цвета «Ковентри». Его соглашение с нынешним клубом истекает в 2024 году, другие подробности возможной сделки Teamtalk не сообщает. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Ковентри Трансферы футбола - зима 2023 Виктор Дьекереш
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