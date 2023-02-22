Какие крупные переходы состоятся в Европе летом

Зимнее трансферное окно недавно захлопнулось, но, как принято говорить, селекция не останавливается никогда. Многие клубы уже оформили сделки, по которым футболисты переедут летом в места своей новой дислокации. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, какие трансферы могут произойти по окончании сезона.

Джуд Беллингем

Никто не сомневается, что летом капитан дортмундской «Боруссии» сменит команду. При всём уважении к «шмелям», у них нет ни финансов на зарплату, которой достоин Беллингем, ни спортивных амбиций. Главным претендентом на полузащитника считается мадридский «Реал», который видит в англичанине необходимое обновление своей средней линии. Беллингема пытается подписать и «Ливерпуль», где тоже требуются новые лица в полузащите. Однако мерсисайдцы рискуют остаться без Лиги чемпионов на будущий сезон, что снизит их шансы. Сообщалось и об интересе «Челси», но сам хавбек не хочет в Лондон, куда недавно перебрался Энцо Фернандес. Сумма сделки точно превысит 100 миллионов евро, так что Беллингем летом станет одним из самых дорогих игроков.

Гарри Кейн

У форварда лето будет решающим в карьере. Контракт форварда с «Тоттенхэмом» истекает в июне 2024 года, так что по окончании этого сезона Кейн может настоять на трансфере. Тем более что вариантов у лучшего бомбардира в истории «шпор» масса. Главным претендентом считается «Манчестер Юнайтед», который активно ищет ударного форварда. «Тоттенхэм», правда, не очень хочет отпускать свою легенду в английский клуб, благо за пределами Великобритании есть другие претенденты. Основным считается «Бавария», которая ещё прошлым летом хотела подписать Кейна вместо ушедшего Левандовски. Кроме того, в «Реале» рассматривают англичанина как замену Карима Бензема.

Душан Влахович

Так как несколько топ-клубов ищут нового центрального нападающего, то одним Кейном они не ограничиваются. Сразу несколько команд следят за форвардом «Ювентуса» Душаном Влаховичем, который продолжает прогрессировать. На руку потенциальным покупателям играет очередной скандал, в котором оказались туринцы. «Ювентус» может остаться без Лиги чемпионов на будущий сезон, что и может стать катализатором для перехода серба. На Влаховича основным претендентом считается как раз «Реал», который присматривается к 23-летнему нападающему. Также за ним следят «МЮ» и «Бавария».

Ансу Фати

В «Барселоне» на юного таланта всерьёз рассчитывали, дали ему «десятку», но пока он оправдать надежд не может. Фати играет ярко, но из-за травм довольно мало. Учитывая финансовые проблемы каталонцев, продажа своего воспитанника выглядит одним из вариантов. На Фати довольно много претендентов. Некоторые пишут, что игрок может оказаться даже в мадридском «Реале». Правда, скорее стоит ждать его перехода в один из английских клубов, которые обладают огромными финансами и готовы платить их за перспективу, хотя сам Фати не спешит уходить из «Барселоны».

Маркус Тюрам

Французский форвард точно сменит команду, так как летом у него завершается контракт с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха. Вопрос заключается лишь в том, где он продолжит карьеру. По слухам, в Тюраме заинтересованы топ-клубы, среди которых называются и «ПСЖ», и «Бавария». Традиционно многие английские команды готовы подписать нападающего. В общем, Тюраму надо просто выбрать, где он хочет играть.

Роман Андреев