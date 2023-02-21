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Гакпо: «Сразу понял, что нужно переходить в «Ливерпуль»

21 Февраля 2023 • 21:07 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Ливерпуль
25.02 22:45

Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо вспомнил, как состоялся его трансфер.

Мерсисайдский клуб подписал 23-летнего игрока в начале января из нидерландского ПСВ, заплатив порядка 42 млн евро.

«Узнав о варианте с «Ливерпулем», я сразу понял, что это именно то, что мне нужно. У меня были хорошие предчувствия. «Ливерпуль» – великий клуб, приход сюда – отличная возможность для меня.

Немного странно менять команду по ходу кампании. Обычно вы вкатываетесь в сезон постепенно во время предсезонной подготовки, но в этом случае мне пришлось схватывать всё сразу, поскольку впереди нас ждали важнейшие игры», – заявил Гакпо в интервью официальному сайту УЕФА.
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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Коди Гакпо
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КРИСТАЛ ПЭЛАС ЛИВЕРПУЛЬ
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