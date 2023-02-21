​Андрей Сантос проходит обследование для «Палмейраса» - «Челси» не смог заявить бразильца

Полузащитник Андрей Сантос проходит медицинское обследование для «Палмейраса». Бразильский клуб и «Челси» сейчас согласовывают детали по аренде 18-летнего футболиста. При этом, как сообщает Globo Esporte, между клубами есть некие разногласия. Так, «Челси» хочет отпустить Сантоса только на полгода и вернуть его перед стартом европейского сезона. «Палмейрас» же рассчитывает заполучить игрока до конца 2023 года и включить в договор пункт о возможном возвращении Сантоса летом в «Челси» при выплате компенсации.

Как известно, «Челси» не смог заявить Андрея Сантоса после зимнего трансфера. Бразилец не получил разрешение на работу в Англии.