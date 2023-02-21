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​Заха может стать одноклубником Роналду

21 Февраля 2023 • 18:58 Комментировать

Вингер Уилфрид Заха может покинуть «Кристал Пэлас» по завершению сезона. Как сообщает Evening Standard, 30-летний англичанин может стать одноклубником Криштиану Роналду в «Аль-Насре».

Отмечается, что Уилфрида Заха привлекает такой вариант даже на фоне интереса со стороны «Милана».

Уилфрид Заха может перебраться в «Аль-Наср» в статусе свободного агента – действующий контракт вингера с «Кристал Пэлас» рассчитан до конца июня 2023 года.

Напомним, что в последние годы Уилфрида Заха слухи регулярно связывали с топ-клубами АПЛ, но всякий раз он оставался в «Кристал Пэлас».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Кристал Пэлас Уилфрид Заха трансферы футбола - лето 2023
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