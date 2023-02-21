«Лидс» посредством своего официального сайта объявил о назначении Хави Грасии на должность главного тренера команды. В заявлении «павлинов» указано, что 52-летний испанский специалист подписал «гибкий контракт». Условия трудового соглашения не раскрываются.
Хави Грасия находился без работы с лета после ухода с тренерского мостика катарского «Аль-Садда».
В России Хави Грасию болельщики знают по работе у руля «Рубина» в сезоне 2016/2017. Что до Англии, то ранее испанец возглавлял здесь «Уотфорд».
На текущий момент «Лидс» занимает 19-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, то есть находится в зоне вылета. Ближайший матч команда проведёт 25 февраля – против «Саутгемптона».
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