​В «Ливерпуле» чувствуют, что могут подписать Маунта

В летнее трансферное окно полузащитник Мэйсон Маунт может перебраться из «Челси» в «Ливерпуль». Как стало известно CaughtOffside, в стане мерсисайдского клуба чувствуют, что могут подписать Маунта.

«Челси» хотел бы сохранить Мэйсона Маунта в своих рядах, но переговоры с воспитанником о новом контракте зашли в тупик.

Действующее трудовое соглашение Мэйсона Маунта рассчитано до средины 2024 календарного года.

За первую команду «Челси» Мэйсон Маунт провёл 191 официальный матч. На счету 24-летнего полузащитника 33 гола и 37 результативных передач на партнёров.