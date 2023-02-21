​Эмилиано Мартинес хочет сменить клуб ради Лиги чемпионов

Вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес рассчитывает сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Как сообщает портал Goal, 30-летний аргентинец хочет оказаться в команде, которая выступает в Лиге чемпионов.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что «Астон Вилла» может продать Эмилиано Мартинеса летом задорого.

Эмилиано Мартинес блеснул на чемпионате мира в составе сборной Аргентины. «Альбиселесте» выиграли турнир в Катаре, а Мартинес получил приз лучшему вратарю футбольного форума.

Отметим, что портал transfermarkt оценивает Эмилиано Мартинеса в 28 миллионов евро.