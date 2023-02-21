​Мэддисон остаётся на радаре «Манчестер Сити»

Полузащитник Джеймс Мэддисон из «Лестера» остаётся на радаре «Манчестер Сити». Как сообщает Football Insider, «горожане» будут пытаться заполучить 26-летнего хавбека летом. Видеть игрока в составе своей команды хочет рулевой манкунианцев Хосеп Гвардиола.

В то же время отмечается, что «Манчестер Сити» придётся столкнуться с конкуренцией – подписать Джеймса Мэддисона хочет «Тоттенхэм».

Ранее в прессе появлялась информация и об интересе к Джеймсу Мэддисону со стороны «Арсенала».

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Джеймса Мэддисона в 55 миллионов евро.