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​Мэддисон остаётся на радаре «Манчестер Сити»

21 Февраля 2023 • 16:36 Комментировать

Полузащитник Джеймс Мэддисон из «Лестера» остаётся на радаре «Манчестер Сити». Как сообщает Football Insider, «горожане» будут пытаться заполучить 26-летнего хавбека летом. Видеть игрока в составе своей команды хочет рулевой манкунианцев Хосеп Гвардиола.

В то же время отмечается, что «Манчестер Сити» придётся столкнуться с конкуренцией – подписать Джеймса Мэддисона хочет «Тоттенхэм».

Ранее в прессе появлялась информация и об интересе к Джеймсу Мэддисону со стороны «Арсенала».

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Джеймса Мэддисона в 55 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Манчестер Сити Джеймс Мэддисон трансферы футбола - лето 2023
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