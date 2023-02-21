Будущее Неймара является обсуждаемой темой. Ходят слухи, что «ПСЖ» рассчитывает избавиться от звёздного бразильца по завершению нынешнего сезона.

Как сообщает City_Xtra со ссылкой на журналиста Пита О’Рурка, летом Неймар может оказаться в «Манчестер Сити».

Отмечается, что «ПСЖ» будет готов продать Неймара за 70-80 миллионов фунтов (80-90 миллионов евро). При этом камнем преткновения может стать высокая заработная плата 31-летнего форварда.

Неймар остаётся наиболее дорогим футболистом в истории – в 2017 году «ПСЖ» заплатил за бразильца «Барселоне» 222 миллиона евро.

Самый дорогой игрок в истории больше не нужен: Почему «ПСЖ» избавляется от Неймара