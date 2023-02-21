Фернандеш: «Испытываю невероятное чувство, когда осознаю свою связь с фанатами»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал о своих отношениях с болельщиками.

«Испытываю невероятное чувство, когда осознаю свою связь с фанатами «Манчестер Юнайтед». Всего спустя два дня после перехода в команду я услышал песню, посвящённую в мою честь. Это был особенный момент», – цитирует Фернандеша официальный сайт «красных дьяволов».

В нынешнем сезоне Фернандеш остаётся одним из ключевых футболистов «Манчестер Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага. На счет португальца 5 голов и 6 результативных передач в этом розыгрыше Английской премьер-лиги.

Бруну присоединился к «красным дьяволам» в январе 2020 года из лиссабонского «Спортинга».