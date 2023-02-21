Кёйт: «Думаю, ван Дейк – самый успешный нидерландец в истории «Ливерпуля»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Дирк Кёйт назвал своего соотечественника Виргила ван Дейка самым успешным нидерландцем в истории команды. Напомним, защитник выступает за мерсисайдцев с января 2018 года.

«Думаю, ван Дейк – самый успешный нидерландец в истории «Ливерпуля». Джорджиньо Вейналдум тоже многого добился и выигрывал индивидуальные награды, но я считаю, что лучшим является именно ван Дейк», – цитирует Кёйта Liverpool Echo.

Напомним, сам Кёйт в своё время провёл за «Ливерпуль» 285 матчей во всех турнирах, где отметился 71 голом и 43 результативными передачами, а также выиграл Кубок лиги и Суперкубок Англии.