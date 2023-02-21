Будущее главного тренера «Вест Хэма» Дэвида Мойеса остаётся туманным. Шотландский специалист готовит команду к субботнему матчу Премьер-лиги против «Ноттингем Форест». Если «молотобойцы» проиграют, Мойеса может ждать увольнение, пишет Daily Mail.

В то же время отмечается, что в случае отставки Дэвида Мойеса принять «Вест Хэм» может Рафаэль Бенитес. 62-летний специалист был бы готов получить работу в лондонском клубе. В настоящий момент испанец не имеет клуба.

Рафаэль Бенитес ранее работал в Англии с «Ливерпулем», «Челси», «Ньюкаслом» и «Эвертоном».

«Вест Хэм» на текущий момент занимает 18-е место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.