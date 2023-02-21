Фердинанд рассказал, что ему нравится в Нуньесе

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился впечатлениями от игры форварда «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса в нынешнем сезоне. Напомним, в последнем туре Английской премьер-лиги против «Ньюкасла» уругваец забил гол и помог своей команде одержать победу 2:0 на выезде.

«Знаете, что мне нравится в Нуньесе? После матча с «Эвертон» он сказал: «Я немного похож на Суареса. Во втором сезоне я буду играть лучше. Я уже проходил через это в «Бенфике». Думаю, у Нуньеса действительно всё получится в «Ливерпуле», – цитирует Фердинанда Liverpool Echo.

Летом Нуньес перебрался в «Ливерпуль» за 80 миллионов евро из лиссабонской «Бенфики».