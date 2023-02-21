Галлиани: «Суперлига уже существует»

Известный футбольный функционер Адриано Галлиани, который сейчас занимает пост генерального директора в «Монце», ответил на вопрос о разрыве между ведущими европейскими лигами.

«Суперлига уже существует, и она называется Премьер-лигой. Я достаточно долго в футболе, чтобы знать одну вещь – победы строго связаны с доходами», - рассказал Галлиани DAZN.

Отметим, что три европейских гранда – «Ювентус», «Реал» и «Барселона» – в последние годы стремятся создать проект Суперлиги. Впервые о его запуске объявляли весной 2021 года, но тогда 9 из 12 клубов быстро отказались от этой идеи на фоне протестов фанатов.