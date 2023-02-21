Бывший тренер «Уотфорда» и «Валенсии» Хави Грасия близок к назначению в «Лидс». По информации от журналиста Фабрицио Романо, испанец сегодня утром прибыл на «Элланд Роуд». Чуть позже выйти официальное объявление о назначении Грасии.

Отмечается, что соглашение Хави с «Лидсом» будет действовать до конца сезона. Затем, скорее всего, команда постарается найти себе тренера на более долгосрочную перспективу. Напомним, «Лидс» в данный момент находится в зоне вылета в Английской премьер-лиге.

Грасия ранее тренировал в Английской премьер-лиге «Уотфорд». Испанец успел поработать и в России, где возглавлял казанский «Рубин».