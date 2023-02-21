«Арсенал» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с полузащитником Мохамедом Эльнени. Новое трудовое соглашение 30-летнего египтянина рассчитано до конца сезона 2023/2024.

Мохамед Эльнени является старожилом «Арсенала». Если брать действующих игроков, то египтянин находится в рядах «канониров» дольше всех – с января 2016 года. С тех пор Эльнени провёл за «Арсенал» 155 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 10 голевых передач на партнёров.

«Я горжусь тем, что представляю этот удивительный клуб с 2016 года. Дух и сплочённость, которые сейчас царят в нашей команде, настолько позитивны, что я очень счастлив продлить контракт», - сказал Эльнени.